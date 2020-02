Lady Gaga ancora insieme al nuovo fidanzato: i Little Monsters scoprono l’identità dell’uomo

Lo scorso 31 dicembre Lady Gaga è stata beccata mentre limonava con un ragazzo misterioso. In questi giorni la Germanotta è stata paparazzata a Miami (dove sabato sera si è esibita con un concerto speciale) ancora in compagnia del suo nuovo compagno.

I Little Monster sono meglio di Jessica Fletcher e hanno scoperto l’identità di questo ragazzo: si tratta di Michael Polansky, laureato all’università di Harvard, che adesso è amministratore delegato della Parker Group.

A giudicare dalle poche immagini in circolazione, questo Michael mi sembra davvero caruccio.

