Lady Gaga: svelato il nuovo fidanzato (e no, non è Bradley Cooper)

Lady Gaga, archiviata la sua storia d’amore con Christian Carino, è di nuovo fidanzata ma no – al contrario di come si vociferava in passato – il suo nuovo amore non è Bradley Cooper, bensì il musicista Dan Horton. Ad immortalare la cantante con il nuovo fidanzato è stato il magazine People, che li ha sorpresi intenti a scambiarsi un tenero bacio.

Solo due settimane fa il portale In Touch aveva svelato la convivenza segreta fra Gaga e Cooper che non sarebbe a questo punto mai avvenuta, considerando le foto uscite oggi.

Il nuovo fidanzato di Lady Gaga, Dan Horton, è molto riservato e geloso della sua privacy: il suo profilo Instagram è infatti privato ed ha poco più di 800 followers. Come si legge dalla sua bio, probabilmente ha conosciuto la Germanotta in studio di registrazione, dato che in passato ha lavorato sia con lei che con Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake.