Lady Gaga organizza un concerto con grandi nomi (anche un cantante italiano) e raccoglie 35 milioni contro il CoronaVirus

Lady Gaga aveva annunciato su Instagram che si sarebbe impegnata per combattere il CoronaVirus e in effetti questo sta facendo. Due settimane fa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto gli auguri alla Germanotta e ha detto che la cantante lo sta aiutando su più fronti in questa battaglia.

La vera bomba però è stata lanciata poco fa. Il prossimo 18 aprile andrà in onda in tv e in streaming on line One World Together at Home, un concerto evento, i cui proventi andranno tutti in beneficenza per la ricerca sul Covid-19. Lo show è organizzato da Global Citizen e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con Lady Gaga. Al concerto parteciperanno Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish and Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Maluma e anche un famosissimo cantante italiano, Andrea Bocelli.

Gaga poco fa ha anche dichiarato di aver trascorso la settimana a raccogliere fondi per combattere il CoronaVirus. In pochi giorni la popstar americana è arrivata alla cifra monster di 35 milioni di dollari, donati da aziende, società tecnologiche e filantropi, soldi che andranno nel Fondo di solidarietà COVID-OMS dell’OMS.

“Questo denaro servirà a molte cose come dispositivi di protezione individuale, forniture mediche, test da mandare in tutto il mondo e contribuirà a finanziare la ricerca”.

Anche brava la mia Germanotta, ecco cch, compliments.

