Lady Gaga: suo padre Joe Germanotta chiede soldi sul web per pagare i dipendenti e scatena una polemica

Il padre di Lady Gaga ha un noto ristorante a New York, Joanne Trattoria. Joe Germanotta ieri ha chiesto aiuto ai suoi follower, per pagare gli stipendi dei suoi 30 dipendenti. L’uomo ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe.

Il nostro obiettivo è di 50.000$. Questo coprirebbe il salario dei ragazzi che lavorano per noi. Il 100% dei profitti andrebbe infatti ai nostri lavoratori per coprire spese come l’assistenza sanitaria”.

Moltissimi fan della Germanotta (e non solo) invece di supportare il Father Monster l’hanno attaccato per aver fatto questo annuncio. Sui social hanno fatto notare a Joe che sua figlia è una multimilionaria e che forse i soldi avrebbe potuto chiederli a lei. Dopo essere stato sommerso dalle critiche, Joe Germanotta ha cancellato il tweet incriminato e ha chiuso la raccolta fondi, che aveva raggiunto la cifra di 500$.

Lady Gaga dopo aver visto l’appello del padre…



Sulla vicenda si è fiondato anche Perez Hilton, che non si è fatto scappare l’occasione di lanciare shade alla sua nemica.

According to Fox Buisness, the New York Metropolitan Transportation Authority is threatening to evict Lady Gaga’s dad Joe Germanotta for failure to pay the rent for his Art Bird restaurant.

Germanotta asked for donations to help pay his employees in a now since deleted tweet. pic.twitter.com/AmBWXauMiB

