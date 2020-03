Capolavoro Lady Gaga, che diventa un robot per Paper Magazine – video e foto

Lady Gaga è davvero tornata e l’ha fatto sulla cover di Paper Magazine. Questa è la Germanotta che ha stravolto il mondo del pop e quella che voglio. Se con il singolo Stupid Love ci ha ricordato che riesce ancora a fare del sano puttanpop (anche se non stiamo parlando di una grande hit che resterà nella storia del pop), con questo nuovo servizio fotografico si è spinta oltre. Se dovesse fare un video musicale nello stile di questo photoshoot sarebbe un trionfo.

Lady Gaga ha anche parlato di Chromatica e l’ha descritto come un disco che ci farà ballare e gioire anche nei momenti più complicati.

“Questo non è Joanne.

Farò tutto il necessario per far ballare e sorridere il mondo. Voglio pubblicare un disco che costringa le persone a gioire anche nei momenti più tristi. A proposito, non sto qui a dirvi “Sono tutta guarita, tutto è perfetto.” Non lo è; è una lotta ogni giorno. Lavoro ancora su me stessa costantemente. Ho delle brutte giornate, ho delle belle giornate. Sì, vivo a Chromatica, ci sono voluti pochi minuti per arrivare qui, ma ciò non significa che non ricordo cosa sia successo. Quindi, se provi dolore e ascolti questa musica, sappi solo che so com’è essere in quel mood e provare dolore. E so cosa vuol dire anche non lasciarti rovinare la vita”.