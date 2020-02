Lady Gaga parla del nuovo album: ecco cosa ci dobbiamo aspettare da questo disco

La Lady Gaga che tutti abbiamo imparato a conoscere dal 2007 è tornata e stamani ha pubblicato il singolo del suo comeback, Stupid Love. La Germanotta ha anche rilasciato un’intervista a Zane per Apple Music, nella quale ha parlato del suo nuovo album, che dovrebbe chiamarsi Chromatica. Come sospettavamo sarà un disco pop tutto da ballare.

Vorrei pubblicare della musica che ascolteranno tante persone nel mondo, dei pezzi che diventeranno parte della loro vita quotidiana e li renderanno felici ogni singolo giorno. Sarà una cosa molto diversa dal mio ultimo disco. Con Joanne ero più in uno spazio artistico nel creare qualcosa che, sai, comprendesse più cose, qualcosa che fosse un album per mio padre, un album sul trauma della mia famiglia, un album su come passiamo le cose a livello generazionale l’un l’altro. Mentre questo nuovo progetto è altro”.

“Ho pianto molto in studio mi piacerebbe ascoltare quello che ho cantato, sentendo la mia voce e ascoltando la musica. Questo mi porterebbe tanta gioia e voglia di festeggiare. Vi farò ballare sicuramente. Ho messo tutto il mio cuore, tutto il mio dolore, tutti i miei messaggi dell’altro regno di cui ho sentito parlare e ciò che mi dicono di dire al mondo. Ho preso tutto questo e l’ho messo in musica. Ho creato qualcosa in cui credo. Sarà divertente, energico e puro. L’intento di questo progetto? Voglio che le persone ballino e si sentano felici.

Stupid Love mi ha già stufato, visto che l’ascolto da un mese, ma sono prontissimo a ballare sulle note delle altre canzoni di Chromatica. Lady Gaga, ma anche Stefani Germanotta non deludermi.

According to E! News, Lady Gaga’s 6th studio album #CHROMATICA will feature 12 tracks, each representing a different color from the chromatic color scale. Stupid Love represents the color pink. Intriguing! pic.twitter.com/1t0hktPv2t

— LABOFMONSTERS™ (@LabOfMonsters) February 26, 2020