Lady Gaga posticipa l’uscita di Chromatica: “Salta anche il mio Coachella” – l’annuncio

Alla fine l’annuncio che tutti temevamo è arrivato: Lady Gaga ha deciso di rimandare l’uscita di Chromatica.

“Prima di tutto, voglio assicurarmi che tutti stiano al sicuro. Per favore, sappiate che sto pensando a tutti voi.

Volevo dirvi che, dopo molte discussioni, ho preso la decisione incredibilmente dura di posticipare il rilascio di Chromatica. Annuncerò presto una nuova data di rilascio per il 2020.

Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti che può offrire gioia in momenti come questo, non mi sembra giusto rilasciare questo album con tutto ciò che sta accadendo durante questa pandemia globale.

Preferisco invece dedicare questo tempo a cercare soluzioni. Per me è importante che l’attenzione sia rivolta all’ottenimento di attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, assicurando che i bambini che dipendono dalle scuole pubbliche per i pasti ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno. Dobbiamo anche aiutare coloro che saranno colpiti finanziariamente da questa pandemia.

Come forse avrete anche sentito, MGM ha dovuto purtroppo rimandare i miei spettacoli a Las Vegas dal 30 aprile all’11 maggio. Spero che i miei altri spettacoli a Las Vegas a maggio continueranno e vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni. Ho anche intenzione di vedervi per il mio tour CHROMATICA BALL quest’estate!

Avevo programmato così tante cose divertenti da festeggiare insieme … Avevo messo in fila un set segreto per il Coachella e molte altre sorprese divertenti, alcune delle quali ho ancora intenzione di condividere con tutti voi molto presto! Chromatica è ancora in arrivo e non vedo l’ora.

Ai miei fan, vi amo. So che sei deluso”.