Lady Gaga pronta a lanciare il nuovo singolo: ecco quando dovrebbe uscire e come sarà

Lady Gaga la scorsa settimana durante l’intervista rilasciata ad Oprah ha rivelato che sta lavorando al suo nuovo album da anni.

“Quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? [ride]. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. […] La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre paure in modo da poter diventare più forte che mai”.

Una fonte anonima ha dichiarato che il nuovo singolo dovrebbe uscire a febbraio. I Little Monster inoltre hanno notato che in questi giorni i ballerini della Germanotta erano tutti insieme ai Warner Bros Studios di Los Angeles per un progetto top secret. In molti hanno pensato al nuovo video musicale di Gaga.

“Dovrebbe tornare a febbraio. Lei sta davvero tornando. Penso di aver appena ascoltato quello che sarà il suo lead single e posso anticiparvi che si tratta di una bop pazzesca. La canzone è movimentata e con un bel ritmo. Non voglio creare troppe aspettative, ma è molto simile al sound di “Born This Way”. Appena saprò qualcosa di più vi informerò.”

Oggi è stato il The Sun a gettare benzina sul fuoco. Il noto magazine britannico ha svelato la probabile data del comeback della popstar: “Gaga sta per fare il suo grande ritorno il prossimo 7 febbraio. Gaga ha lavorato duramente in studio nell’ultimo anno ed è davvero entusiasta di ciò che ha fatto. È rimasta fedele a ciò in cui è più capace e il primo singolo è molto pop. Lei sa che non può passare troppo tempo lontano dall’industria, quindi vuole tornare fino a che è ancora amata dal pubblico”.

Il The Sun non è certo la più attendibile delle testate giornalistiche, ma gli indizi e le coincidenze sono tante. Siamo davvero ad un passo da quello che sarà il più grande comeback dell’anno?

Ok, manteniamo la calma…



“The superstar (Lady Gaga) is planning to return with a major new single on February 7.” — @TheSun I’M SCREAMING SHE’S REALLY COMING THIS TIMEpic.twitter.com/09JeJFUH9e — Daniel ♠️ (@taeslefttiddie_) January 17, 2020

Il prossimo mese, se Dio vuole, potrebbe uscire il nuovo singolo di Lady Gaga. Dai Mahmood e Germanotta, conquistate il mondo ✈️ — Massimiliano 🔱 (@MassyScalinci) January 17, 2020

Scusate cosa significa che il nuovo singolo di Gaga esce il 7 febbraio? — Magmamemoria (@fsheezus) January 17, 2020

