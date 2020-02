Lady Gaga pubblica l’anteprima del video di Stupid Love

Un mese dopo il leak e a meno di 24 ore dal rilascio del singolo, Lady Gaga ha pubblicato un teaser del video musicale di Stupid Love. Un po’ regina intergalattica dei gay, un po’ Grimes in Genesis , ma anche una sorta di Sailor Gaya, difficile capire dove andrà a parare l’attesissimo video del comeback di Gaga. Una cosa però è sicura, non ci troviamo difronte a nulla di sofisticato, ma ad una trashata epica. Mi auguro solo quella che sfornerà domani sarà una nuova versione di Stupid Love, perché il pezzo uscito a gennaio ormai mi ha quasi stufato. Lady Gaga…ma Stefani Germanotta non deludermi.

Detto questo, io sono già pronto ad imparare la coreografia.



Lady Gaga: l’anteprima video di Stupid Love.