Lady Gaga: Rain On Me, il duetto con Ariana Grande è finito on line – anteprime su Twitter

Il mese scorso un produttore di Ariana Grande ha ufficializzato Rain One Me, il duetto tra la popstar Problem e Lady Gaga. A distanza di poche settimane, un account Twitter ha pubblicato due anteprime del pezzo, una da 20 e una da 40 secondi e se sul frammento di Ariana ho qualche dubbio, quello di Gaga si sente bene e la voce è proprio quella della Germanotta, che ripete ossessivamente “Rain on me me me, Rain on me me me“. Da questa snippet la canzone sembra una up tempo pronta per farci ballare (a casa) tutta l’estate. So bene che giudicare da meno di un minuto di brano è difficile, però come in Stupid Love, anche in questo caso mi aspettavo qualcosa di più dal ritornello. Apprezzabile il ritorno al puttanpop danzereccio, ma qualcuno avvisi le nostre amatissime popstar che abbiamo bisogno di pezzoni con ritornelli orecchiabili e che contengano più di 2 parole. Dal poco che ho sentito questa Rain On Me ha il potenziale per piacere un po’ a tutti, però mi ha lasciato un po’ lo stesso amaro in bocca dei primi ascolti di Work Bitch, bella, potente, ma con un chorus fatto quasi solo da musica. Insomma, io i ritornelli vorrei anche cantarli.

Detto questo, mi auguro che Gaga si sbrighi a far uscire qualcosa di ufficiale, visto che dopo Stupid Love, la cover di Chromatica, anteprime di Free Woman, si è fatta leakkare anche mezza Rain On Me.