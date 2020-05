Lady Gaga parla della serata a casa di Madonna

Ieri Lady Gaga si è collegata in diretta con il The Graham Norton Show ed ha parlato della serata degli Oscar, della collana che indossava quella notte e anche del tempo passato a casa di Madonna, subito dopo aver vinto la statuetta per Shallow.

“Quelli di Tiffany mi hanno offerto gentilmente di indossare quel prezioso diamante per la serata degli Oscar. Non sapevo cosa sarebbe successo quella notte, ero così felice di essere lì. Mia sorella ed io stavamo brindando con lo champagne dietro le quinte e quando siamo partiti, non l’ho detto a nessuno e avevo ancora il diamante. Sono solo andata via, non ho avvisato nessuno. Quelli di Tiffany hanno detto ‘se n’è andata con il diamante, ha lasciato l’edificio’. Erano tutti impazziti dal fatto che lo stavo ancora indossando. Poi sono andata a casa di Madonna, c’era anche il suo manager. Io mi stavo rilassando con lei e le guardie della sicurezza mi hanno guardato tutto il tempo. Dopo eravamo diretti da Taco Bell, la mia macchina è stata fermata e la sicurezza di Tiffany ha rimosso educatamente dal mio collo la collana”.

Quanto avrei voluto essere una mosca quella sera a casa di Madonna…