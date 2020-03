Lady Gaga: ragazza canta meravigliosamente Shallow da un balcone di Milano (VIDEO)

In questi giorni sui social sono circolati molti video fake di persone che dai balconi di tutta Italia cantano brani celebri di Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Britney Spears e Rihanna. In tutti i casi erano filmati con gli audio presi da performance live o concerti delle nostre puttanpop.

Oggi però è arrivato un video non taroccato di una ragazza che dal balcone della chinatown di Milano canta Shallow della Germanotta. Se Stupid Love sta faticando nelle classifiche di tutto il mondo, Shallow invece conferma di essere diventato a tutti gli effetti un classicone del pop.

Shallow dal balcone di un appartamento di Milano: il video.