Lady Gaga: finito in rete tutto il nuovo singolo (ed è tutto quello che volevamo)

Dopo le anteprime in bassa qualità dei giorni scorsi, qualcuno ha pubblicato Stupid Love di Lady Gaga per intero. A questo punto pare non ci siano dubbi: questo sarà il nuovo singolo. A dirlo sono proprio i Little Monster, che hanno scoperto che nella versione html del sito ufficiale di Lady Gaga, compare già “Stupid Love“.

Vazou o título do novo single de Lady Gaga após usuários da internet vasculharem os códigos do site oficial da cantora. Em uma URL escondida, estava o nome Stupid Love, confirmando, assim, boatos que esse seria o nome da música. A música será lançada dia 7 de fevereiro. pic.twitter.com/thSCQzdUSh — Explicando Trending Topics (@Explicando2T) January 21, 2020

Dopo vari ascolti è chiaro che siamo davanti ad un perfetto pezzo puttanpop con del potenziale (in Europa potrebbe andare molto bene, soprattutto in radio). Sui social ho letto moltissimi fan delusi e non ne capisco il motivo. Da anni aspettiamo che una delle grandi puttanpop ci regali un brano di questo tipo. Sicuramente non è un capolavoro come Born This Way, The Edge of Glory, Poker Face o Bad Romance e magari non ha un ritornello potente, ma considerando la desolazione e la m*erda che circola nel pop, dobbiamo solo inginocchiarci e dire in coro: Ave Zia Gaga.

Per adesso il mio voto è un bel 7,5.

Lady Gaga: Stupid Love – il testo

“You’re the one that i’ve been waiting for

Gotta quit this crying

Nobody’s gonna heal me if I don’t open the door

Kinda hard to believe

Gotta have faith in me

Freak out Freak out

Freak out Freak out

Look at me

Get down Get down

Get down Get down

Look at me

Freak out Freak out

Freak out Freak out

Look at me now

Cuz all i ever wanted was love

All i ever wanted was love

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

Free me from the shame chain

I gotta find that key peace

Is it too late

Or could this love protect me from the pain

I would battle for you

Even if I break in two

Freak out Freak out

Freak out Freak out

Look at me

Get down Get down

Get down Get down

Look at me

Freak out Freak out

Freak out Freak out

Look at me now

Cuz all i ever wanted was love

All i ever wanted was love

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

I dont need a reason (ooh)

Not sorry I want your stupid love

I dont need a reason (ooh)

Not sorry I want your stupid love

Higher, Higher, Waaaaaaaah

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love