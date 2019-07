Attore a luci rosse si rimuove un tatuaggio dedicato a Lady Gaga, ma i fan della cantante non la prendono bene e lui si cancella dai social

Esistono due tipologie di gay: chi conosce Connor Kline e chi mente.

Connor Kline, infatti, è un noto attore omosessuale che realizza video per un pubblico adulto (quanto sono stato politically correct, uh?) famoso anche per avere un tatuaggio enorme sulla schiena dedicato proprio a Lady Gaga: la scritta Born This Way in onore al suo omonimo album.

Qualche ora fa ha pubblicato un tweet in cui annuncia di star rimuovendo il tattoo definendolo uno “stupido tatuaggio fatto a 19 anni”.

Ovviamente i fan della Germanotta non l’hanno presa bene e su Twitter l’hanno letteralmente massacrato (le risposte al suo post che non è più visibile potete leggerle premendo qua). Per questo motivo Connor (al secolo Chris) è stato spinto a disattivare il proprio account Twitter ed a impostare la privacy in quello Instagram.