Lady Gaga: i fan scoprono il probabile titolo del nuovo album

Ieri Lady Gaga ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo, pubblicando un cartellone pubblicitario di Stupid Love. Tra le foto del video musicale e il nome del brano, i fan più attenti hanno notato che compare (per ben due volte) anche la parola ‘Chromatica‘. I Little Monster hanno fatto delle ricerche ed hanno scoperto che il termine non è associato a nessun altro progetto della Interscope, quindi quasi certamente sarà il titolo del nuovo album della Germanotta.

Bitches vi piacerebbe Chromatica come titolo di LG6?



Se CHROMATICA dovesse essere davvero il titolo dell’album, beh, qualcuno cerchi la mia wig su Venere https://t.co/ZhZdUHaWEj — Diego (@cynicallydiego) February 25, 2020

CHROMATICA non mi fa impazzire come titolo, ma se fosse davvero così almeno significherebbe Giacomo Ghezzo che entra in ufficio la mattina ripetendo la parola in loop — Decameron Diaz (@ilfusebs) February 25, 2020

RAGA L’ALBUM SI CHIAMA CHROMATICA BOOKMARK ME pic.twitter.com/n0bsFkA9u1 — baptiste (@G10V3) February 25, 2020

Fans think that @LadyGaga’s upcoming album is titled ‘CHROMATICA’ after discovering the word on a #StupidLove promotional banner. #LG6 pic.twitter.com/BGkhSx6JD1 — Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2020