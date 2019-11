Lady Gaga torna al cinema con un grande ruolo: interpreterà una famosa donna italiana

A più di un anno da A Star Is Born e dal ruolo che le ha regalato credibilità come attrice, Lady Gaga ha scelto con quale personaggio tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

La Germanotta reciterà nei panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, che è stata processata e condannata a 18 anni di carcere per aver progettato l’assassinio del suo ex marito, 25 anni fa.

Il film sarà diretto da Ridley Scott (regista di Alien, Il gladiatore, Thelma e Louise), mentre la sceneggiatura sarà di Roberto Bentivenga, che si baserà sul noto libero di Sara Gay Forden “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed”.

Tutto molto bello (anche brava, sdi be de compliments), ma tra una linea di trucchi e un film sarebbe carino se Lady Gaga ci dicesse qualcosa sul nuovo album!

Lady Gaga reciterà nel ruolo di Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott -Assassination Of Gucci, riporta Deadline. Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, è stata processata e condannata per aver pianificato l’assassinio del suo ex marito. pic.twitter.com/92ejvvt2g9

Lady Gaga will star as Patrizia Reggiani in Ridley Scott’s new movie for the Assassination Of Gucci, Deadline reports. 🌟

Patrizia Reggiani, the ex-wife of Maurizio Gucci, was tried & convicted of orchestrating her ex-husband’s assassination. pic.twitter.com/9IgIbPv449

— Music News Facts (@musicnewsfact) November 1, 2019