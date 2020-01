“Lady Gaga sta tornando” – un insider svela com’è il nuovo singolo

Sono passati più di 3 anni da Perfect Illusion e Joanne e tutti i fedeli del puttanpop sono in attesa che Lady Gaga ci dia un segno. Nell’intervista concessa ad Oprah la Germanotta si è limitata dire che sta lavorando a LG6 da anni e che nel disco parla di abbracciare le paure.

“Quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? [ride]. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. […] La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre paure in modo da poter diventare più forte che mai”.

Ieri un insider ha rivelato di aver ascoltato quello che potrebbe essere il primo singolo estratto dal nuovo disco di Gaga. Il ragazzo ha descritto il pezzo come ‘movimentato e orecchiabile’, addirittura ‘simile al sound di Born This Way‘.

“Dovrebbe tornare a febbraio. Lei sta davvero tornando. Penso di aver appena ascoltato quello che sarà il suo lead single e posso anticiparvi che si tratta di una bop pazzesca. La canzone è movimentata e con un bel ritmo. Non voglio creare troppe aspettative, ma è molto simile al sound di “Born This Way”. Appena saprò qualcosa di più vi informerò.”

Personalmente prendo queste dichiarazioni con le pinze. Non voglio sperare in una bomba capace di rianimare il puttanpop e poi ritrovarmi un disco jazz, country o dove omaggia la musica tradizionale del Tagikistan. Gaga ha già dimostrato di cavarsela benone in diversi generi musicali, adesso è l’ora di tornare a casa con progetto super pop e curato nei minimi dettagli, dalle canzoni, alla promozione.



Intanto i ballerini della popstar ieri sera hanno pubblicato delle storie dai Warner Bros Studios di Los Angeles e secondo molti fan, Gaga potrebbe aver registrato un video musicale.

Lady Gaga dancers shared Instagram stories on Warner Bros Studios in Los Angeles, California, amidst rumors of the music video for the lead single of #LG6 being filmed soon. pic.twitter.com/4xgXWCyoRp — GAGA NOTIFY (@gaganotify) January 13, 2020

RUMOR: According to Insider ATRL (responsible for hitting several releases including Dua Lipa’s) Lady Gaga’s new single will be released in February. #LG6 👀 pic.twitter.com/guByykhf8Y — LadyGagaGalaxy (@ladygagagalaxxy) January 13, 2020