Lady Gaga è tornata single? La confessione

La scorsa primavera è finita la relazione tra Lady Gaga e Christian Carino, con il quale la cantante di Bad Romance era legata da due anni. A luglio la Germanotta si è fatta beccare in un ristorante di Los Angeles mentre baciava il musicista Dan Horton. La nuova storia però è ‘durata quanto un gatto in tangenziale ecco cch’ e la cosa non l’avrà fatta sentire molto gioiosa (cit.).

A rivelare la fine della sua nuova relazione è stata la stessa popstar in una delle sue recenti stories. Gaga era all’addio al nubilato della sua migliore amica Sarah Nicole Tanno e facendosi un selfie con la futura sposa ha scritto:

“Posso anche non star bene, ma non potevo mancare all’addio al nubilato della mia migliore amica. […] Una donna che sta per sposarsi e una single”.

Le foto di Lady Gaga all’addio al nubilato di Sarah Nicole Tanno.

Adesso gli shipper di Gaga e Bradley Cooper potranno continuare a sognare.

mia mamma è diventata la shipper nº1 di Lady Gaga e Bradley Cooper 😂 — 🌸~cнιαrα~🌸 (@LovesAFreak) June 7, 2019

Quando le cose sembrano andare male ripenso al fatto che Lady Gaga si sia limonata Bradley Cooper, e che che Bradley Cooper si è limonato Lady Gaga. pic.twitter.com/MtwRMtxcIA — Cercami nel Nilo 🌈 Massy (@MassyScalinci) October 11, 2019