Lady Gaga si presta per un tutorial poraccio e annuncia grandi novità

Lady Gaga ha deciso di affidarsi alle mani di una truccatrice che è sicuramente una madonnara, considerando il risultato finale. Per fortuna durante il lungo tutorial di trucco la Germanotta si è lasciata andare a delle confessioni ed alla domanda “Quali sono i tuoi piani per il prossimo decennio?” ha risposto:

“Uhm, non andare in pensione, più musica, più differenti tipi di musica, più film, voglio avere dei bambini, continuare a far crescere la mia Haus Labs…”

Lady Gaga ha così confermato di non aver accantonato né la carriera da cantante né quella di attrice, anche se la prima sembrerebbe essere al momento in pausa (il nuovo album potrebbe uscire nel 2020, ma niente di confermato). Tuttavia è già stata annunciata la sua presenza nel film che racconterà la vita dello stilista Gucci, dove interpreterà la vedova Patrizia Reggiani.

Quanto mi manca la musica pop di Lady Gaga. Sono così in astinenza di lei che ho rivalutato pure ARTPOP.

.@LadyGaga tells @NikkieTutorials her plans for the next decade:

“More music, not retiring anytime soon. All kinds of different music. More movies. I wanna have babies. I wanna continue to build the behemoth that is Haus Labs…there will be tons of crazy things that i’ll do” pic.twitter.com/c0VK20fh6t

