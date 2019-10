Lady Oscar lesbica e innamorata di Maria Antonietta: 40 anni di mito e leggende

Lady Oscar lesbica e innamorata di Maria Antonietta è un mito che va avanti da quarant’anni, da quando il 10 ottobre del 1979 in Giappone è stata trasmessa la prima puntata di Berusajyu No Bara (ovvero Le rose di Versailles) conosciuto in Italia con il titolo di Lady Oscar.

Il cartone animato, come tutti saprete, è ambientato in Francia alla vigilia della Rivoluzione Francese del 1789 e Lady Oscar (cresciuta come un uomo) non era altro che la comandante della scorta della Guardia Reale della regina Maria Antonietta.

Nella versione italiana Lady Oscar è sempre stata chiamata al femminile, mentre nell’originale no, anzi. Per questo motivo è sempre stata una delle icone lesbo per eccellenza. Come riportato su molti siti, nella versione giapponese Lady Oscar ha anche una storia con Maria Antonietta, nonostante entrambe si innamorano del conte Hans Axel Von Fersen.

Lady Oscar lesbica, il mito

Ecco una scena tagliata (riportata su Wikipedia) che testimonierebbe la bisessualità di Oscar e della regina Maria Antonietta.

“Nicole D’Oliva (ribattezzata Nicole ‘Olivier’, una ragazza cieca usata da Jeanne Valois come sosia di Maria Antonietta nel corso dell’Affare della collana), nella versione italiana chiede la carità: in realtà è una prostituta che non sapendo chi stia bussando alla sua porta presenta prima di tutto la lista e le tariffe dei suoi “servizi”. Durante il suo processo, Jeanne Valois accusa Maria Antonietta di averla costretta a compiere “cose terribili”: nei dialoghi originali dichiara di esserne stata l’amante e che la regina avrebbe intrattenuto rapporti lesbici con molte dame di corte, tra le quali la contessa di Polignac e la stessa Oscar, che si vestirebbe da uomo proprio per accondiscendere a questo desiderio della sua regina. È proprio questa frase a far sussultare Oscar di rabbia in aula”.

40 anni di leggende, tanti auguri Lady Oscar.