Lana Del Rey: ecco il nuovo album, “Norman Fucking Rockwell”

Lana Del Rey è tornata, a distanza di due anni da Lust For Lie, oggi ha rilasciato il nuovo album Norman Fucking Rockwell.

Sono quasi certo che chi apprezza Lana non resterà deluso da questo gioiellino composto da 14 brani.

I miei preferiti al primo ascolto sono, Mariners Apartment Complex, Doin Time, Love Song, The Next Best American Record e soprattutto The Greatest.

Unico difetto? Aver fatto uscire il disco una settimana dopo Lover, che probabilmente lo bloccherà in classifica. Lana ha dichiarato che non c’ha assolutamente pensato.

“Non penso troppo alle cose. Il mio piano è non avere piani, praticamente tutto il tempo, il che in realtà funziona molto bene per me. Ma a volte devo uscirne di scatto e rendermi conto che cambia la musica, cambia la cultura. A volte le persone vogliono di più da te rispetto a quello che stai dando, quindi non mi resta che scendere in campo e mostrare le mie canzoni. Non ho davvero pensato all’album di Taylor e poi è uscito e poi ho pensato “Oh wow”. Non mi ero davvero resa conto che erano a distanza di una settimana.”

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell – la tracklist

Norman Fucking Rockwell – 4:08

Mariners Apartment Complex – 4:07

Venice Bitch – 9:37

Fuck It, I Love You – 3:38

Doin’ Time – 3:22

Love Song – 3:49

Cinnamon Girl – 5:00

How to Disappear – 3:48

California – 5:05

The Next Best American Record – 5:49

The Greatest – 5:00

Bartender – 4:23

Happiness Is a Butterfly – 4:32

Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It – 5:24