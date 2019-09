Lana Del Rey scatena il caos sotto un post di Camila Cabello, poi fa un passo indietro: ecco cosa è successo

È bastato un semplice commento di tre parole di Lana Del Rey sotto un post Instagram di Camila Cabello per far scatenare un putiferio online, ma facciamo un passo indietro.

Camila Cabello sta per pubblicare il suo secondo album di inediti, Romance, che uscirà ad un anno e mezzo da quello di debutto e per farlo lo sta promuovendo su Instagram con una serie di post fra video e foto. L’ultimo in questione si tratta di un breve filmato dove la cantante racconta cos’è per lei l’amore.

Il video incriminato (che ricorda molto la videografia di Lana Del Rey dell’era Born To Die) è stato commentato proprio dalla cantante di Video Games che ha scritto “What The Hell“, un “Ma che Diavolo” che vuol dire tutto e niente, ma che i fan della cantante hanno interpretato come una shade.



Solo dopo 3000 commenti Lana Del Rey ha fatto un passo indietro specificando come quel “Ma che Diavolo” fosse stato scritto in senso positivo tipo “Ma che bello” e non in negativo, come molti avevano creduto.

Ovviamente non so se Lana abbia fatto un passo indietro dopo la valanga di commenti cattivi dei fan di Camila o se davvero si era espressa male, ma nel dubbio la nuova era di Camila Cabello sembrerebbe interessante, quindi teniamola d’occhio.

.@LanaDelRey clarifies her comment on Camila Cabello’s Instagram video after some people assumed it was shade:

“I meant what the hell in a good way. As in it’s so good” pic.twitter.com/3JFQ4NpdmL

— Pop Crave (@PopCrave) September 2, 2019