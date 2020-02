Lana Del Rey, stop al tour: “Ho perso completamente la voce”

A 24 dall’inizio della leg europea di The Norman F*cking Rockwell Tour, Lana Del Rey è stata costretta ad annullare le date di febbraio e marzo. La cantante americana ha cancellato gli show ad Amsterdam, Parigi, Londra, Manchester, Glasgow, Solihull, Berlino e Colonia. Lana ha problemi alla voce e ieri si è scusata con i fan.

“Sono dispiaciuta di deludervi tutti così all’ultimo momento ma questa malattia mi ha colta alla sprovvista e ho perso completamente la voce per poter cantare. Il dottore mi ha consigliato di stare ferma per quattro settimane al momento. Odio deludervi ma devo riprendermi”.

Per adesso resta confermata la data del 9 giugno all’Arena di Verona.

Comunque pare che una maledizione abbia colpito le nostre puttanpop. Britney Spears ingessata in ospedale, Madonna che continua a cancellare date del Madame X Tour e adesso anche Lana che a causa di problemi di salute è costretta ad annullare un’intera leg.

