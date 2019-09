Lana Del Rey: ecco quante copie ha venduto il suo nuovo album al debutto (sfida con Taylor Swift)

La scorsa settimana il debutto monster di Taylor Swift e del suo Lover e adesso quello di Lana Del Rey con Norman Fu*king Rockwell.

La cantante di Young and Beautiful è riuscita a vendere 95.816 copie con il suo nuovo disco (63.580 senza contare lo streaming).

Un numero lontano dalle 885.349 copie (700.335 senza lo streaming) della Swift, ma comunque di tutto rispetto. Vista la scarsa promozione e la crisi del mercato discografico, quasi 100.000 copie non sono assolutamente considerare flop.

La Swift invece continua a macinare numeri pazzeschi, nella sua seconda settimana Lover ha venduto ben 185.000 copie, piazzandosi al secondo posto degli album più venduti in USA negli ultimi 7 giorni e superando il milione in America (nel mondo è ampiamente sopra i 3 milioni).

La top 5 degli album più venduti dal 31/08/2019 al 06/09/2019 in USA

1 Tool – Fear Inoculum

2 Taylor Swift – Lover

3 Lana Del Rey – Norman Fu*king Rockwell

4 Lil Tecca – We Love You Tecca

5 Young Thug – So Much Fun