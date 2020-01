Lapo Elkann viene deriso sui social per i problemi avuti con la droga, ma risponde con un’asfaltata

Il 2019 non è stato un anno facile per Lapo Elkann, che circa due mesi fa mentre viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv, è stato coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha fatto finire in coma per 48 ore. Adesso l’imprenditore sta meglio e ha anche deciso di tornare sui social, più precisamente su Twitter. Tra i tanti tweet (anche interessanti) pubblicati, Lapo ha ringraziato i suoi follower per il loro supporto.

“Di queste settimane ricorderò la sofferenza, il dolore, ma anche l’amore che può arrivare da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter. Non so come ringraziarvi per il vostro affetto, ma vi ho sentito vicini e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Grazie di cuore”.

Da 🇪🇺 convinto mi rattristo a leggere di come l’Unione europea sia poco centrale nello scenario internazionale. Bisogna superare i campanilismi e ricordarsi più spesso della passione e dello spirito dei padri fondatori della UE per ricreare una Unione forte. SOLO UNITI SI VINCE — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 9, 2020

Ovviamente oltre ai molti complimenti e ai messaggi di supporto e stima, il nipote di Gianni Agnelli in questi giorni ha ricevuto anche qualche shade e battutina sui problemi che in passato ha avuto con la droga.

Un utente Ha scritto: “Cerca di metterti in riga. Ops scusa forse non dovevo usare la parola riga“.

Lapo ha subito risposto con un’asfaltata di classe: “Per il 2020 auguro a lei ed a tutti i suoi simili di aggiornare il repertorio. Comprendo i limiti oggettivi, ma il mio auspicio è che unendovi in gruppo possiate, dopo lunghe riflessioni, riuscire a dire qualcosa di nuovo. Ne dubito, però mai dire mai“.

