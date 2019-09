Laura Boldrini affossa Matteo Salvini, che reagisce in maniera inaspettata

Qualche giorno fa Matteo Salvini e Laura Boldrini si sono tirati un paio di frecciatine su Twitter, con quest’ultima vincitrice a mani basse dello scontro. E no, non lo dico io: lo dicono i numeri.

Salvini, infatti, ha commentato il cambio di casacche di Matteo Renzi (che ha lasciato il PD per fondare il partito Italia Viva) e di Laura Boldrini (che è entrata proprio nel PD dopo aver lasciato Liberi e Uguali), in maniera provocatoria, come suo solito.

“Il PD è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto”.

Il tweet è stato notato dalla Boldrini che ha così commentato:

“E niente, sono sempre nei tuoi pensieri. Adesso che hai perso la poltrona e lavori ancora meno di prima perché non ti trovi un hobby? Ma il Papeete ha già chiuso?”.

Come dicevo i numeri parlano chiaro: il tweet di Matteo Salvini ha totalizzato circa 700 condivisioni e 3000 apprezzamenti, la risposta di Laura Boldrini supera le 2000 condivisioni ed i 10.000 apprezzamenti. Insomma, colpito e affondato.

Alla luce di ciò l’ex ministro degli interni ha reagito in maniera inaspettata e decisamente discussa: ha seguito su Twitter proprio Laura Boldrini (che però non ha ricambiato).

Il PD è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini!

Ottimo acquisto 🙂 pic.twitter.com/m0VIrTUa8e — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 24, 2019