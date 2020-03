Laura Pausini dona 100 mila euro alla Croce Rossa per combattere il CoronaVirus

Laura Pausini ha deciso di aiutare la sua regione e proprio oggi ha donato 100 mila euro alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Emilia Romagna, per cercare di combattere il CoronaVirus.

I soldi donati saranno utilizzati per acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici..), per la sanificazione degli ambienti e per il noleggio di mezzi di soccorso.

Ad annunciare questa donazione è stata proprio la Croce Rossa Italiana.

“Ringraziamo di cuore Laura Pausini per il generoso contributo di 100 mila Euro donato alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale dell’Emilia Romagna. Servirà a dotarci di dispositivi di protezione individuale, materiali per la sanificazione degli ambienti e mezzi di soccorso indispensabili per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus.

Questo è il tempo della gentilezza, il tempo in cui ognuno può fare qualcosa per aiutare l’altro. Siamo tutti #UnItaliaCheAiuta e ce la faremo. Grazie Laura!”

Un bellissimo gesto, grazie Laura.