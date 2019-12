Laura Pausini è la cantante italiana più ascoltata al mondo

Il 2019 si chiude con il botto per Laura Pausini, dopo il tour di successo con Biagio Antonacci “Laura Biagio Stadi Tour 2019”, adesso arriva un riconoscimento importante.

La Fimi ha certificato che la cantante di Simili ha venduto più di 70 milioni di dischi. L’annuncio più importante però l’ha fatto Warner Music, riportando che Spotify ha reso noti i dati dello streaming di quest’anno e Laura Pausini è ufficialmente la cantante italiana più ascoltata nel mondo.

Laura ha ringraziato i suoi fan: “Grazie ai miei fan italiani e di tutto il mondo“.

Che piacciano o meno le sue canzoni, la Pausini è senza dubbio un orgoglio italiano, l’unica artista del nostro paese che riceve riconoscimenti internazionali ogni anno.

Grazie ai miei fan italiani e di tutto il mondo.

Gracias a todos mis fans Italianos y también a los de todo el mundo.

Thanks all my italian fans and the other fans all over the world too. https://t.co/RNUdNWvikC

