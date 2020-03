Laura Pausini furiosa sui social: “Sono incaz*ata nera. Tra un po’ faccio partire le Madonne”

Laura Pausini è diventata una furia sui social. La cantante di Ho Creduto a Me (che ha donato 100.000€ alla Croce Rossa) se l’è presa con chi in questo momento difficile non resta a casa e rischia di contagiare altre persone. Quelli che corrono nei parchi pubblici, che vanno in coppia al supermercato, ma anche chi va a trovare gli amici, Laurona nazionale non risparmia nessuno nel post che ha pubblicato su Instagram poco fa.

“Amarci. Si, ci sono tanti italiani che sanno amare. E tengono la porta di casa chiusa. Come questo portone di Bergamo. Simbolo di una città che soffre tantissimo.

Si esce solo uno alla volta per fare la spesa o andare in farmacia. Oppure si esce perché si deve davvero lavorare.

Perché non si ha altra scelta.

Poi peró ci sono quelli che invece non devono fare niente altro che stare a casa.

E non serve andare a correre, o andare al supermercato in due.

O andare a trovare un amico, tanto ci sto solo mezz’ora.

Non è adesso quel momento.

PER FAVORE, STATE A CASA.

NON SANNO PIÙ COME DIRCELO! NON SAPPIAMO PIÙ COME SPIEGARLO.

LE AVETE VISTE LE BARE DELLE PERSONE DECEDUTE?

Avete visto i numeri?

È così difficile fare una rinuncia in questo momento? NO! Non lo è!

NON PENSATE “TANTO A NOI NON SUCCEDE NULLA”

ANZI FATECI UN FAVORE: NON PENSATE.

STATE SOLO A CASA.

GRAZIE”.

Ma è nei commenti che Laura Pausini ha dato i meglio di sé.

“Non lo so, io veramente sono inca**ata nera. Cerco di calmarmi, ma la notte, quando mia figlia dorme e posso leggere e aggiornarmi sulla giornata appena passata, non posso credere ai miei occhi. C’e gente che va ancora in giro! La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure! Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il cazzo. E se devi far ginnastica anche se hai la casa piccola ormai ci sono mille modi per tenerti in forma! Non è giustificabile questo comportamento. Ma io mi chiedo: come facevano quando non c’era la tv, il cellulare, il computer ? Fuori c’era la guerra..ma anche questa lo è! Tutti viziati di mer*a, gente egoista! Tra un po’ mando delle Madonne che non potete capire”.

State a casa e non fatemi arrabbiare la Laura!