Laura Pausini in un’intervista spagnola parla dell’incidente con l’accappatoio in Perù e racconta cosa è successo davvero

Laura Pausini è tra le pochissime cantanti italiane a godere di grande fama anche all’estero. Lo scorso 31 dicembre Laura ha rilasciato un’intervista a El Mundo ed è tornata a parlare dell’incidente accaduto 5 anni fa durante un concerto in Perù. Alla fine dello show la popstar è salita sul palco con una vestaglia, che però si è aperta. La Pausini cercando di chiuderla ha detto al microfono: “Se hanno visto, hanno visto. Io ce l’ho come tutte“.

Il video di quel momento ha fatto il giro del mondo in pochi minuti ed è diventato virale. In Italia hanno parlato tutti di quanto successo a Laura, anche i maggiori quotidiani, da La Repubblica a Il Corriere della Sera. I titoli di queste note testate erano: “Concerto a Lima, Laura Pausini sul palco senza slip”. “Incidente a luci rosse per la Pausini”.

“Bufale sul mio conto? Una sì. Ho vissuto solo un’esperienza che mi ha traumatizzata molto e mi ha fatto stare male. In un concerto in Perù, il mio vestito si è rotto. Finisco tutti i miei concerti con una vestaglia. La gente lo sa dal 94. In Italia, è arrivata la notizia che, sotto la vestaglia, ero senza mutande. Vi rendete conto? Mi ha dato una forte ansia tutto questo. Indossavo i collant sotto la veste, purtroppo erano color carne, ed ero molto imbarazzata per il fatto che molti scrivevano che ero senza veli sotto l’accappatoio. Sono una persona modesta. Dopo tanti anni, continuano a chiedermelo e continuo a spiegare che non è così, non è andata come hanno detto in Italia. In Italia è diventata la notizia dell’anno. Mi ha fatto molto soffrire questa notizia falsa”.