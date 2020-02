Laura Pausini risponde alla polemica di Loredana Bertè sul concerto evento a Campovolo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo Amadeus ha presentato a sorpresa la presenza di Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Emma, Gianna Nannini ed Alessandra Amoroso, che hanno annunciato il concertone Una Nessuna Centomila. Un evento organizzato per dire basta alla violenza sulle donne.

Loredana Bertè, delusa per il mancato invito, si è così sfogata su Twitter:

“In molti mi chiedete perché non sarò all’evento Una Nessuna Centomila, la risposta è: BOH?! La notizia l’ho appresa ieri in diretta tv da Sanremo esattamente come voi…Forse gli hotel di Reggio Emilia erano al completo?!? Non lo so! In ogni caso sono felice di vedere che la nostra idea di quattro anni fa, di un concerto tutto al femminile (più un uomo a testa questa volta) per la raccolta fondi contro il femminicidio avrà un seguito… anche senza di me”.

L’allusione è ovviamente all’evento Amiche in Arena, che Loredana Bertè ha citato in un altro tweet dove augura in bocca al lupo alle sue colleghe.

A rispondere alla polemica è stata però Laura Pausini che se n’è lavata le mani, dichiarando che il concerto non è stato organizzato da loro, bensì da terze persone.

Loredana Bertè delusa dal mancato invito, i tweet: