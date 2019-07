Laura Pausini si ritira davvero per due anni? La risposta della cantante

Lo scorso giugno Laura Pausini ha dichiarato di volersi prendere una pausa di almeno due anni. La cantante ha aggiunto che probabilmente non rilascerà nuova musica e non tornerà in tour.

“Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”.

Ovviamente queste parole hanno creato il panico tra i fan e uno di loro ha chiesto a Laura: “Dopo l’ultima tappa andrai in vacanza con la tua famiglia per due anni?”.

La Pausini ha risposto: “Ahahahahah ma come si fa ad andare in vacanza per due anni? Vado in vacanza due settimane poi si ricomincia. Ho detto che non farò dischi e tour per due anni. Ma con la musica non si può mai dare una scadenza”.

Ho come la sensazione che Laura l’abbia sparata un po’ troppo grossa. Non penso che riuscirà a non ripartire in tour e non pubblicare un nuovo disco per 2 anni.

Sottovaluto il fatto che la prossima volta che vedrò Laura sarà fra 2 anni pic.twitter.com/i2htWPnyee — lavocedellapausini (@lavocedellapau1) July 26, 2019

Non è nemmeno la prima volta che Laura Pausini annuncia una pausa.