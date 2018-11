Laura Pausini vince un Grammy con ‘Fatti Sentire’: la reazione della cantante (VIDEO)

Ieri sera si sono tenuti i Latin Grammy e Laura Pausini ha trionfato per l’ennesima volta.

La cantante italiana ha conquistato il suo quarto Grammy Award, grazie al suo disco Hazte Sentir (versione spagnola dell’album Fatti Sentire) che era nominato nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album.

Complimenti a Laura, orgoglio italiano.

Escucha: Miglior Album Latin Pop dell’Anno, Escucha: Miglior Album Pop Femminile, 2005; Yo Canto: Miglior Album Pop Femminile, 2007; Primavera Anticipada: Miglior Album Pop Femminile, 2009

The Italian Queen 👑 won her #LatinGRAMMY

Brava @LauraPausini we are so proud of you!

💓💓💓💓💓💓 pic.twitter.com/niwzMt3jhV

— LauraPausiniUSA Fans (@LauraPausiniUSA) 16 novembre 2018