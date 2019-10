Laura Torrisi trova l’amore dopo Amici Celebrities? Ecco di chi si tratta

Amici Celebrities potrebbe aver portato a Laura Torrisi non solo la fama ma anche l’amore. La bellissima ex di Leonardo Pieraccioni avrebbe un flirt con un cantautore. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi. Di chi si tratta? Scopriamo qualcosa in più su quella che, per ora, è un’informazione che non trova conferme.

Chi: “Una passione molto, molto forte”

Nel roseo periodo che sta vivendo la bella attrice siciliana sembra sia compreso anche l’amore. Dopo la partecipazione ad Amici Celebrities, la versione vip del talent di Maria De Filippi, la vita di Laura Torrisi pare prendere una bella piega anche in ambito sentimentale. Se nel passato di Laura troviamo Leonardo Pieraccioni, con la quale ha avuto una relazione di 5 anni e una bambina, nel presente della Torrisi ci sarebbe un giovane cantautore. I due, secondo le indiscrezioni del settimanale di Alfonso Signorini, sarebbero molto vicini:

Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica e nell’ultimo periodo non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni per il cantante cosentino…

Chi è il misterioso uomo di Laura Torrisi?

L’uomo che avrebbe rubato il cuore di Laura Torrisi è il cantante Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello. Il ragazzo sta conoscendo il successo grazie, soprattutto, ai suoi pezzi Arsenico e La mia ultima storia. Recentemente Aiello ha lanciato il suo primo album, Ex voto, che anticipa il tour nei palazzetti del nostro paese. Stando a quanto sostiene Chi, il gossip vedrebbe al centro l’amicizia tra l’attrice e il cantante che, in realtà, sarebbe qualcosa di più. Sarà vero o meno? Considerato che la relazione tra Laura e l’ex pilota Luca Betti sembra giunta al capolinea – seppur senza conferme ufficiali – tutto può essere. Non possiamo far altro che aspettare qualche prova schiacciante o la confessione dei diretti interessati.