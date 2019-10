Amici Celebrities: Laura Torrisi fa uno spoiler involontario sul regolamento

Amici Celebrities e quello spoiler (?) involontario (?) sul regolamento (?) da parte di Laura Torrisi. Anche se ammetto che ‘regolamento’ e ‘reality Mediaset’ nella stessa frase suona un po’ come un ossimoro.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio.

Laura Torrisi questa settimana è stata intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini proprio per parlare della sua esperienza nelle vesti di cantante nella prima edizione di Amici Celebrities.

La Torrisi (insieme a Filippo Bisciglia per il canto e Massimiliano Varrese per il ballo), è fra le candidate vincitrici di questa prima edizione, anche se quando Maria De Filippi l’ha chiamata non ha accettato subito.

“Non c’è stato un momento facile in questo percorso, sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare, per la mia paura di esibirmi in pubblico. Quest’ultimo, per esempio, è un motivo per il quale ho rifiutato tante volte di recitare a teatro. Alla fine ho accettato perché mi è sembrata un’ottima occasione per provare a superare paure e timidezze e poi sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme con quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi”.