Se il tuo sogno è lavorare per Giulia De Lellis, da oggi sono aperte le candidature

Sei una bimba di Giulia De Lellis ed il tuo sogno è quello di lavorare per lei? Bene, da oggi puoi: l’esperta di tendenze, vulcanologa, scrittrice ed ora anche attrice ha infatti aperto alcune candidature per il suo team. Secondo quanto scritto su Instagram, infatti, la De Lellis ricercherebbe un fotografo, un grafico ed un videomaker. Oppure una persona che sappia fare tutti e tre i lavori, of course.

“Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me e di creare e crescere insieme al mio team. Sta per nascere un nuovo progetto e voglio metterlo su con uno di voi, forse più di uno. Mi date una mano? 🙂 Iniziamo… Facciamo questa cosa con serietà 🙂 No perdi tempo, no caga*e. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento. NON VEDO L’ORA DI TROVARVI 🙂 Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL”

Se interessati trovate l’email qua sotto.

Ovviamente se uno di voi dovesse venir assunto dalla De Lellis lo voglio sapere.