Le 25 canzoni italiane più belle del decennio -da Emma a Tiziano Ferro, la classifica

Dopo decine di charts made in USA, il Corriere della Sera ha pubblicato la classifica delle canzoni italiane più belle del decennio. Gli utenti del sito hanno votato ed hanno scelto 25 pezzi. Da Vasco Rossi, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Elisa, Cesare Cremonini a Jovanotti e anche Mahmood, ci sono quasi tutti, anche se ho notato subito la scandalosa assenza di Giorgia e Laura Pausini. Pezzi come Quando Una Stella Muore o Scelgo Ancora Te meritavano di stare in questa top 25, magari al posto di Rovazzi.

Diciamo che…



La classifica delle 25 canzoni italiane più belle del decennio.

1) Vasco Rossi – Eh Già (2011) 17,7%

2) Marco Mengoni – L’essenziale (2013) 14,7%

3) Jovanotti – Il Più Grande Spettacolo Dopo il Big Bang (2011) 7,1%

4) Achille Lauro – Rolls Royce (2019) 6,9%

5) Le Luci della Centrale Elettrice – Coprifuoco (2017) 6,1%

6) Elisa – L’Anima Vola (2013) 5,2%

7) Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma (2017) 4,6%

8) Cesare Cremonini – Logico (2014) 4%

9) Tiziano Ferro – La Differenza Tra Me e Te (2011) 3,2%

10) Mahmood – Soldi (2019) 3%

11) Coez – La musica non c’è (2017) 2.7%

12) Salmo – “90 min” (2011) 2.7%

13) Thegiornalisti – “Completamente” (2016) 2.6%

14) Calcutta – “Paracetamolo” (2018) 2.3%

15) Emma – “Amami” (2013) 2.3%

16) Lo Stato Sociale – “Una vita in vacanza” (2018) 2.2%

17) Fabri Fibra – “Tranne te” (2010) 2.1%

18) Negramaro “Un amore così grande” (2014)2.0%

19) Luciano Ligabue – “Il sale della terra” (2014)1.9%

20) Baby K- Giusy Ferreri “Roma-Bangkok” (2015) 1.6%

21) Cosmo “Sei la mia città” (2017)1.1%

22) Nina Zilli “Per sempre” (2012)1.1%

23) Fabio Rovazzi “Andiamo a comandare” (2016)1.0%

24) Sfera Ebbasta “Rockstar” (2018)1.0%

25) Club Dogo “P.e.s.” (2012)0.9%

Fonte: Il Corriere della Sera, la classifica delle canzoni più belle del decennio (sondaggio)