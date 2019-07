Le corna stanno bene su tutto: Giulia De Lellis svela come le è nata l’idea di scrivere (!) un libro

Le corna stanno bene su tutto è il libro di debutto di Giulia De Lellis che ha scritto a quattro mani insieme alla scrittrice Stella Pulpo. Un progetto editoriale che ha fatto molto discutere e che è nato sotto richiesta di Mondadori, che ha offerto alla vulcanologa la possibilità di scrivere quello che si preannuncia essere già un best seller, considerando che nonostante manchino circa due mesi all’uscita ufficiale, è già al primo posto dei pre-ordini su Amazon.

Come raccontato da Giulia su Instagram, infatti, la Mondadori c’avrebbe messo un po’ di mesi a convincerla a scrivere un libro, dato che lei inizialmente era titubante. E non perché presa dall’ansia di prestazione dallo scrivere un libro, ma perché team del motto ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’.

“Volevo parlarvi di un tema che in questi giorni non è stato minimamente toccato. Ho scritto un libro. Vi giuro ho scritto un libro. Ovviamente non l’ho scritto da sola, ma di base ho raccontata una storia particolare. La cosa scioccante è stata quando io ho ricevuto la chiamata da Mondadori. Mi convocano in agenzia, mi siedo e mi chiedono ‘Giulia vuoi scrivere un libro?’. C’è stata una polemica che Giulia De Lellis ha letto due libri nella sua vita, e non me ne vergogno, lo sapete, però Mondadori viene da me con gioia ed entusiasmo a farmi questa proposta.. Io rimango scioccata!”

E ancora:

“Iniziamo a parlare della tematica, eravamo in ufficio con la mia agenzia, ma io non me la sentivo di mettere in piazza i miei sentimenti e ho detto no. Dopo qualche mese sono tornati, tematica sempre quella, così io vado da una persona importante per me, gliene parlo e cambio idea. Io sono sempre stata dell’idea che i panni sporchi si lavano in casa. Ovviamente il libro racconta una storia passata e questa persona mi dice di farlo perché è giusto che io mi pianga un morto che non mi sono mai pianta. Perché a me quando mi sono capitate le situazioni ho sempre fatto finta di nulla, ho sempre pensato al mio lavoro, ma penso che quando succedono è giusto viverle. E soprattutto scrivendo questa storia potrei aiutare chi in questo momento sta vivendo quello che ho vissuto io in passato. […] Quindi ho pensato potesse essere interessante condividere con voi una parentesi di mia vita molto toccante. Secondo me alla fine è uscita proprio una fig*ta”.

Ecco il video: