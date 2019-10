Le Iene: ecco perché Ilary Blasi non era presente all’omaggio a Nadia Toffa

Ieri sera 100 iene si sono riunite per ricordare Nadia Toffa. In studio c’erano quasi tutti, da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi a Luciana Littizzetto, Victoria Cabello e Claudio Bisio. In molti però hanno notato l’assenza di Ilary Blasi, che sui social è stata duramente criticata.

L’ex conduttrice de Le Iene però ha un valido motivo per non essere potuta andare in diretta nello show di Italia 1. Ilary ieri è volata in Inghilterra a Londra, per motivi lavorativi ed ha documentato tutto sui suoi profili social.

I video di Ilary Blasi.

Scusatemi ma ci sono rimasto un po’ male per l’assenza di Ilary Blasi e Teo Mammuccari, pensavo ci fosse almeno un video saluto o roba simile. Nulla. Non so quale sia il motivo ma per me non è stato carino (il non esserci e il non giustificare al pubblico l’assenza) #LeIene — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 1, 2019

Comunque, io la amo, ma l’assenza di Ilary, per la seconda volta, non mi è piaciuta per niente. Scusate. #leiene — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) October 1, 2019

Quasi 10 anni di conduzione alle Iene insieme alla Toffa ma Ilary Blasi se ne frega ed e’ la grande assente di sempre, visto che nemmeno al funerale è andata. #leiene — Angelica Massera (@angelicamassera) October 1, 2019

Vedo Marcuzzi, Ventura, Cabello, Litizzetto, Afef, Chiabotto, Cucciari ma non vedo Ilary Blasi…. #LeIene — Awel (@AwelTheFirst) October 1, 2019