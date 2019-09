Nadia Toffa, a Le Iene l’ultimo video girato prima di morire: “Sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, ma non credo avrò molto tempo”

Nadia Toffa sapeva che sarebbe morta e questa notizia, straziante e cruda, è stata riportata da Il Corriere della Sera che ha visionato in anteprima il video che vedremo domani sera durante la prima puntata de Le Iene.

Il video in questione dura circa venti minuti ed è stato girato a fine 2018 nella cucina di Nadia Toffa dove – con un gran sorriso – racconta il suo ultimo anno di malattia. A voler realizzare quel video sarebbe stata proprio Nadia, che chiese espressamente a Giorgio Romiti (autore del programma) di recarsi a casa sua con una telecamera.

Il filmato sarà mostrato domani sera durante la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, ecco alcune parole di Nadia:

“Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.