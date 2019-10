Le Iene: ecco perché Teo Mammucari non era presente all’omaggio a Nadia Toffa

Ieri sera 100 iene hanno organizzato uno splendido omaggio a Nadia Toffa. In molti si sono accorti della mancanza di alcuni protagonisti dello show di Italia 1. Ilary Blasi non era in Italia e Miriam Leone ha giustificato subito la sua assenza attraverso un messaggio sui social, ma all’appello mancava anche Teo Mammucari.

Stando a quello che riporta Il Fatto Quotidiano, il conduttore non è potuto essere con le altre iene perché stava registrando la nuova edizione di Tu Si Que Vales.

“Mammucari invece è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales e probabilmente è per questo che non è riuscito ad essere presente. Lo stesso si può dire per Miriam Leone e Luca Argentero, alle prese con i rispettivi impegni cinematografici. – si legge su Il Fatto Quotidiano – La stessa Leone ha tenuto a precisarlo su Instagram prima della messa in onda della puntata: “Non ho potuto partecipare fisicamente perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”.

Gli insulti andrebbero comunque evitati, se Ilary, Teo e Miriam non sono riusciti a raggiungere lo studio de Le Iene avranno i loro validi motivi, che siano lavorativi o meno.

L’assenza di ieri sera alle Iene di Ilary Blasi e Teo Mammuccheri è stata una nota stonata in una serata che doveva(anzi è stata)in omaggio di Nadia Toffa.#LeIene — Kristian81 (@LordKry81) October 2, 2019

sinceramente mi è dispiaciuto non vedere Ilary e Teo comunque.. #LeIene — Stefano. (@jadestuxedo) October 1, 2019