Le Pussycat Dolls sono tornate: ecco il medley dei loro successi ad X Factor e l’esibizione con il nuovo singolo

L’avevano annunciato settimane fa e adesso sono davvero tornate. Poco fa le Pussycat Dolls si sono esibite sul palco di X Factor Celebrity con i loro più grandi successi e alla fine hanno cantato anche il loro nuovo singolo, React.

Spinte probabilmente dal trionfante successo del comeback delle Spice Girls, le Pussycat hanno ben pensato di tornare in pista.

Quanto è partita Buttons non sono riuscito a stare fermo…



Adesso devo ascoltarmi bene React e capire se è un pezzo degno di un comeback puttanpop così importante..

Posta inteira The Pussycat Dolls – OFFICIAL COMEBACK PERFORMANCE pic.twitter.com/9uLfbHBtWw

Performing a medley of their biggest hits, and debuting their BRAND NEW SONG, it’s the @Pussycatdolls, reunited!

➡️ https://t.co/DV2JdhSaR9#XFactor #XFactorCelebrity pic.twitter.com/X7oyb2K9Uh

November 30, 2019