Lea Michele accusata di transfobia da una modella trans: “Ecco cosa diceva agli Emmy 2010…”

Lea Michele si ricorderà bene di questo periodo, perché dopo le accuse di bullismo e razzismo, è arrivata anche quella di transfobia. La modella trans Plastic Martyr ha raccontato un episodio davvero sgradevole accaduto alla cerimonia degli Emmy 2010.

“Ero in bagno, l’ho riconosciuta, mi stavo lavando le mani e sono andata a cercare il sapone e gli asciugamani di carta. Lei era in piedi lì, con le sue amiche, a dire cattiverie, faceva la classica ragazza cattiva, prendeva in giro gli abiti delle persone. Io stavo solo cercando di uscire da lì. Le dissi, ‘Mi scusi’, e lei mi stava bloccando il passaggio. Lei mi rispose:” Mi scusi? ” e poi guardò le sue amiche, mi guardò di nuovo e disse: “Scusa tu, ma ti rendi conto che sei nel bagno delle donne?”

In pratica una Gardini d’oltreoceano. Comunque per adesso Lea Michele non ha commentato le accuse di Plastic Martyr.

Trans model Plastic Martyr says #LeaMichele made transphobic comments towards her at the 2010 Emmys: “She’s standing there blocking my reach. She goes, ‘Excuse me?’ and she looks at her friends, looks at me again, and says, ‘Excuse you, you’re in the woman’s bathroom.” pic.twitter.com/Hg8AYG0eJt — Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2020

Plastic Martyr recalls her transphobic experience with Lea Michele at the Emmys in a new post. pic.twitter.com/vqnl8BYegQ — AHS Daily (@ahsfxdaily) June 4, 2020