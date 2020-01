Lee Ryan torna a parlare di Duncan James ed escono fuori nuovi dettagli sulla loro intimità

Lee Ryan è tornato a parlare del suo migliore amico, Duncan James. Questa volta nessuna allusione o rumor su presunte storie segrete, il cantante inglese in un talk show ha raccontato di come Duncan l’ha aiutato a sconfiggere l’alcolismo.

“L’ultima volta è stato Duncan a portarmi in riabilitazione. Io non mi ero reso conto che il problema dell’alcol era tornato. Adesso sto bene, mi concedo un bicchierino ogni tanto, ma non tocco il whisky. Da giovane mi piaceva semplicemente fare cose folli con i ragazzi. Mi divertivo, i veri problemi sono arrivati dopo. Non mi ero reso conto di avere un problema con gli alcolici. Duncan mi ha trovato mentre cercavo l’alcol nell’armadio e mi ha portato in un centro, mi ha proprio accompagnato lui. C’ero già stato, ma poi ero tornato a bere molto. La seconda volta Duncan mi ha proprio aiutato. Droghe? No, non ero un grande consumatore, almeno di quello sono felice”.

Rehab a parte una fonte ha rimesso in giro la voce del “rapporto speciale” tra i due cantanti dei Blue.

“Loro hanno una relazione molto intensa, un rapporto intimo. hanno le loro storie, ma sentono che sono gli unici a capirsi davvero l’un l’altro. Se sono stati molto intimi negli anni passati? Questo è vero, ma lo hanno detto anche loro. Lee anche al Big Brother l’ha ammesso”.

In realtà al GF Vip inglese Lee Ryan ha solo detto di aver avuto esperienze con altri maschi: “Sì, sono stato a letto con almeno un uomo. Tutti hanno fatto certe esperienze“. Molti hanno pensato che uno di questi ragazzi potesse essere Duncan, perché Lee nel 2010 parlò di una cosa a 3 con l’amico: “Io e Duncan abbiamo avuto un rapporto a tre con una donna. Abbiamo fatto questa pazzia insieme. A volte mi sento un po’ camp“.

L’ex di Ryan, Jasmine Waltz, in ogni caso non c’è andata giù leggera e dopo il GF ha twittato: “Il vero motivo per cui l’ho lasciato? Ve lo dico: mi ha tradito, ma con un uomo! Deve ammettere di essere gay“.

