Lee Ryan al centro di un altro scandalo a luci rosse: chat, foto e video intimi

Ci risiamo, sembra proprio che Lee Ryan ci sia ricascato ancora una volta. Qualche anno fa è finito on line un video intimo in cui il biondino dei blue “si divertiva” in cam con una bella ragazza. Peccato che la signorina in questione abbia prima registrato tutto e poi diffuso il filmato sul web (la clip è ancora visibile su Bitchy X).

Adesso pare sia successa una cosa molto simile, stando a quello che si legge su diversi forum inglesi, un utente di Twitter si sarebbe finto una ragazza e avrebbe chattato un po’ con il cantante, scambiando con lui foto e video birichini. Il volpino in questione poi ha messo in vendita tutto il materiale a 15 £, per poi fare grossi saldi ed abbassare il pacchetto completo a 5£.



Per adesso Lee Ryan non ha commentato quanto accaduto, ma di sicuro dovrebbe fare più attenzione quando ha voglia di “svagarsi” su Instagram o Whatsapp.

Lee non è l’unico membro dei Blue finito al centro di uno scandalo a luci rosse, lo scorso novembre un sito brasiliano ha pubblicato un video intimo di quel manzone di Duncan James e anche lui ha preferito non commentare la vicenda.

Adesso però ho io un suggerimento per questi due bellocci inglesi. Cari Lee e Duncan, a questo punto direi che i tempi sono maturi, vi aspettiamo su…