Legge contro omofobia: il 31 marzo arriva alla Camera dei Deputati

Da mesi ferma in Commissione Giustizia, la legge contro l’omotransfobia firmata da Alessandro Zan del Partito Democratico ha da oggi finalmente una data: 31 marzo.

Fra un mese, infatti, il testo della legge arriverà alla Camera dei Deputati dove sarà discusso e votato e – qualora ottenesse la maggioranza dei voti – sarà passato al Senato della Repubblica, dove sarà nuovamente messo in discussione e votato.

“Oggi la conferenza dei gruppi parlamentari alla Camera ha deciso che il prossimo 31 marzo inizierà in aula alla Camera la discussione della legge contro l’omotransfobia – ha dichiarato Alessandro Zan su Instagram – Questo significa che questa maggioranza vuole approvare questa legge, che sarà approvata prima alla Camera e poi andrà al Senato. L’iter in commissione giustizia è già iniziato e dovrà concludersi entro il 31 marzo, giorno in cui arriverà in aula. Questa è una legge importante, nei prossimi giorni servirà il sostegno di tutti voi per rendere questo Paese un po’ più civile”.

Insomma, se non ci fanno brutti scherzi entro la fine del 2020 questa legge potrebbe finalmente diventare realtà.

Come riportato da Gay.it, la legge contro l’omotransfobia “andrebbe ad estendere la Mancino, che già esiste e che punisce ogni forma di violenza e discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali” […] “In questo modo si andrebbero a colpire tutte quelle istigazioni all’odio e alla violenza omotransfobica, introducendo sanzioni e pene per chi istiga a commettere oppure commette direttamente violenza e odio di tipo omotransfobico”.