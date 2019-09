Lele Mora scopre di avere il cancro maligno nel bel mezzo di un’intervista

Non c’è mai un momento giusto per ricevere una notizia terribile, ma di sicuro non è nel bel mezzo di un’intervista che qualcuno vorrebbe scoprire di avere un cancro maligno. Ieri Azzurra Barbuto è andata a casa della figlia di Lele Mora per intervistare l’ex agente dei vip più famoso d’Italia. L’uomo ha accolto la giornalista di Libero mentre si trovava insieme a Marco Carta, di cui è agente ed amico. Lele Mora durante l’intervista ha dovuto rispondere a diverse chiamate, visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive estere.

“Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate. In Italia continuo a rappresentare qualche artista, come Marco Carta”.

Tra le tante chiamate una in particolare ha scosso Lele Mora, il suo medico nel bel mezzo dell’intervista con Libero gli ha rivelato che ha un cancro maligno tra i polmoni e i reni.