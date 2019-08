Leo Gullotta ha sposato il compagno dopo 32 anni di fidanzamento

Leo Gullotta ospite del programma Io e Te ha mostrato la sua fede ed ha rivelato di essersi sposato. L’attore era legato al suo compagno da 32 anni d’amore.

“I diritti sono diritti, sono diritti conquistati – ha detto Leo Gullotta, ospite della trasmissione del giornalista Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai Uno – Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti. I diritti ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno e tranquillo, ma in effetti ci mettono di traverso tantissime cose. Adesso tutti possono chiamarla tranquillamente normalità”.