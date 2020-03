L’ex tronista Leonardo Greco scrive una lettera ai fan: “Ho il CoronaVirus””

Ieri mattina l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale con i sintomi del CoronaVirus. Il ragazzo ha anche detto di aver fatto due tamponi, risultati poi negativi e di essere pronto a farne un terzo. Oggi il risultato del nuovo tampone ha dato esito positivo, Greco ha contratto il COVID 19. Leonardo è l’esempio che non solo gli anziani finiscono in ospedale e che quindi questo virus è una minaccia per TUTTI, senza distinzione di età.

“Ciao volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto ….La solidarietà fa bene al cuore e all’anima … e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera il COVID-19 … si perché oggi è arrivata la conferma della mi positività .

Lo dico senza vergognarmene senza aver paura lo dico solo per far riflettere le persone , che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle , dal peso del portafoglio , dall’età … per questo adesso bisogna essere UNITI VOLERSI BENE SENZA DISCRIMINAZIONE .

È una lotta che riguarda tutti noi … ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e AMORE .

Grazie a tutti”.

I post di Leonardo Greco.

MA RAGA, Leonardo Greco si è scoperto positivo! #uominiedonne — 𝑐𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛 (@goddessdelrey) March 11, 2020

Leonardo e l’appello fatto ieri ai suoi follower.