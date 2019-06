Leonardo Pieraccioni fa una battuta sull’arresto di Marco Carta e scatena le critiche

La notizia dell’arresto di Marco Carta per furto aggravato ha scatenato l’ironia del web. Centinaia di meme, gif, tweet più o meno simpatici e tra questi anche quello del mitico Leonardo Pieraccioni.

Il regista toscano ha scritto: “6 magliette per 1.200 € e per furto hanno arrestato Marco Carta”.

6 magliette 1200 euro! E per furto hanno arrestato Marco Carta. — leonardo pieraccioni (@leonardopieracc) 1 giugno 2019

In molti hanno criticato Pieraccioni:

“Le espongono ma nessuno ti obbliga a comprarle, così come nessuno ti legittima a prenderle senza pagarle.” “Se pensi che costano troppo non le compri, nemmeno le rubi” “Caro il mio Leonardo, hai perso un’occasione per stare zitto”.

Un commento al tweet di Pieraccioni però ha vinto tutto: “Tranquillo, al processo lo salverà il televoto. Lì è forte.”

Tranquillo, al processo lo salverà il televoto. Li è forte. — Alberto Caccia (@Alberto_Caccia) 1 giugno 2019

PS: Marco la prossima volta vai da Zara, magliette a 19 euri e te passa la paura.